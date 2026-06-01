Muhittin Böcek'e yönelik "rüşvet" soruşturmasında tutuklanan gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki rüşvet soruşturmasında tutuklanan gelini Zuhal Böcek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
