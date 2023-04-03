Muharrem İnce'nin canlı yayında dili sürçtü, sunucu hemen uyardı: Bu söylediğinizi caps yapacaklar

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "Türkiye'nin beka problemi depremdir diyen Muharrem İnce'dir" diyeceğine "Türkiye'nin beka problemi Muharrem İnce'dir" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Şu söylediğinizi caps yapacaklar. Diliniz sürçtü" diye uyardı. İnce ise gülümsedikten sonra "Yapsınlar önemli değil" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İnce, gündeme dair açıklamalar yaparken yayın sırasında bir dil sürçmesi yaşadı.

"TÜRKİYE'NİN BEKA PROBLEMİ MUHARREM İNCE'DİR"

Program sırasında depremle ilgili konuşan İnce, "Türkiye'nin beka problemi depremdir diyen Muharrem İnce'dir" diyeceğine "Türkiye'nin beka problemi Muharrem İnce'dir" ifadelerini kullandı.

"ŞU SÖYLEDİĞİNİZ CAPS YAPACAKLAR"

Bunun üzerine araya giren Ersoy, "Şu söylediğinizi caps yapacaklar. Diliniz sürçtü ya" diye uyardı. İnce ise "Tam ne dedim orada" derken, Ersoy, "Türkiye'nin beka sorunu Muharrem İnce'dir, dediniz" diye yanıt verdi. İnce ise gülümsedikten sonra "Yapsınlar önemli değil" şeklinde konuştu.