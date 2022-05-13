Muharrem İnce: Konu Canan Kaftancıoğlu Meselesinin Çok Ötesinde Yargının Durumuyla İlgilidir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararı için İnce, "80'li-90'lı yıllarda yargısız infaz diye konuşurduk. Şimdi yargıyla infaz var. Bugün Canan Kaftancıoğlu olur, yarın bir başkası olur. Yargının durumunu tartışmamız lazım. Yargı tarafsızlığını yitirmiştir… Konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesindedir. Yargının durumuyla ilgilidir" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret, Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu kapsamında yapıldı. İnce ve Erbakan önce baş başa görüştü ardından basın toplantısı yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararının sorulması üzerine İnce, şu yanıtı verdi:

"YARGISIZ İNFAZ DİYE KONUŞURDUK ŞİMDİ YARGIYLA İNFAZ VAR"

"2022 yılında siyasi yasak gibi kavramların konuşulmaması gerek artık. Bunlar çağ dışı kavramlar. Bir diğer konu ise Türkiye'de yargının durumu. Türkiye'de yargı iktidarın sopasıdır. Kimi cezalandırmak istiyorsa, mahkeme kararlarından sonra beraat eden birinin arkasından Cumhurbaşkanı konuşuyor aynı mahkeme başka bir davadan tutuklayabiliyor. Önemli olan yargının durumudur. Yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını yitirmiş olmasıdır. 80'li-90'lı yıllarda yargısız infaz diye konuşurduk. Şimdi yargıyla infaz var. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bugün Canan Kaftancıoğlu olur, yarın bir başkası olur. Yargının durumunu tartışmamız lazım. Yargı tarafsızlığını yitirmiştir.

"KONU CANAN KAFTANCIOĞLU MESELESİNİN ÇOK ÖTESİNDEDİR"

Bugün dolar 15 lirayı geçmişse bunun sebeplerinden birisi yargıdır. Sizin yargınıza güvenmezse sermaye gelmez. Sermaye ürkektir. İktidarın istediği kararları veren yargıçların Türk ekonomisine büyük zarar verdiklerini bilmesi lazım. Ben Sayın Canan Kaftancıoğlu'yla geçmişte aynı partide görev yaptım. Katılmadığım, onunla aynı noktada olmadığım pek çok konu herkesin gündemindedir. Bu bilinir, açıklamalarım var. Ama konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesindedir. Yargının durumuyla ilgilidir. Ayarını bozdular kantarın. Ama malum sözü tekrar hatırlatmak isterim. Ayarını bozduğunuz kantarda bir gün kendiniz de tartılabilirsiniz.

"NASIL KISKANIYOR SENİ ALMANYA, BENCE ŞUNDAN; OTOMOBİLİ BEN YAPIYORUM, VERGİYİ ERDOĞAN ALIYOR"

Yargının durumunu tartışmadan Türkiye'de ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Yargı karın doyurur, adalet karın doyurur. Onun için önümüzdeki süreçte 3A'yı öneriyoruz milletimize. Önce akıl, bilim. Matematik bilmeden olmaz. Cep telefonunu yapamazsan olmaz, Almanya seni kıskanmaz. Almanın yaptığı otomobille yolda gidiyorsun, 'Almanya beni kıskanıyor' diyorsun. Nasıl kıskanıyor seni Almanya, bence şundan. Otomobili ben yapıyorum, vergiyi Erdoğan alıyor. Ondan kıskanıyor seni. Önce akıl, bilim. Sonra adalet olacak. İkinci A; adalet. Üçüncü A; ahlak. Millet kuru ekmek kuyruğundayken sen beş yerden maaş alıyorsan ahlaksızsın kusura bakma.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FAİZCİSİ ERDOĞAN'IN KENDİSİDİR"

Bu ülkede bütün sektörler zorda, küçülüyor. Bir sektör var ki yüzde 285 büyüdü, 2022 yılının ilk çeyreğinde. Kim bu? Bankalar. Yüzde 1000 kar eden banka var. Neden? Merkez Bankası yüzde 19'dan 14'e düşürdü tabela faizini. Yüzde 14 faizle bankalara para verdi. Bankalar yüzde 24 faizle bize verdi. Böyle bir şeytani hareket, şaşkınlıkla izliyorum. Sonra nas var diyor. Ağa bizle dalga geçiyor. Bankaları bu kadar büyüten, milletin cebinden parayı alıp bankaların kasasına dolduran Türkiye'nin en büyük faizcisi Erdoğan'ın kendisidir. Bunu görmemiz lazım. Nasıl olur da bir sektör 3 ayda yüzde 285 kar ederken biz domatesin, peynirin fiyatını konuşuyoruz. Yargı gömleğin ilk düğmesidir. Yargıdan başlarsak bu sorunları çözebiliriz. Adaletin olmadığı yerde refah olmaz. Huzur olmaz. Mutluluk olmaz."