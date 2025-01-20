Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi

Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasını eleştirdi ve bunu Türkiye'nin otoriterleşmesine yol açacak bir adım olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye'yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" ifadesini kullandı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye'yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" tepkisinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
img

Elini basmadı! Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
img

İşe X hesabı açmakla başladı! İşte Trump'ın yaptığı ilk paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.