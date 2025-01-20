Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye'yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" ifadesini kullandı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye'yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" tepkisinde bulundu.