Muharrem İnce'den Lozan Tepkisi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, PKK'nın fesih kararında Lozan Antlaşması'na yönelik ifadeleri eleştirerek, 'Lozan kırmızı çizgimizdir' dedi.
(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, PKK'nın fesih kararında Lozan Antlaşmasına yönelik ifadelere tepki gösterdi.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan'ı tartışmaya açarak hiçbir sorunu çözemezsiniz. Lozan kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel