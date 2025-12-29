Haberler

Yalova'da Deaş'a Yönelik Operasyon... Muharrem İnce: "Sınırlarımızı Koruyamayanlar Daeş'i Burnumuzun Dibine Kadar Getirdi"

Güncelleme:
Muharrem İnce, Yalova'daki DEAŞ'a yönelik operasyona dikkat çekerek, sınırları koruyamayanların teröristleri ülkeye getirdiğini ifade etti ve güvenlik güçlerinin başarılı olmasını istedi.

(ANKARA) - Muharrem İnce, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin, "Sınırlarımızı koruyamayanlar DAEŞ'i burnumuzun dibine kadar getirdi. Askerimize, polisimize ve vatandaşlarımıza hiçbir zarar gelmeden bir an önce bu alçak teröristlerin etkisiz hale getirilmesini diliyorum" dedi.

"Yalova'da benim de köyüm olan Elmalık Köyü yolunda çatışma"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızı koruyamayanlar DAEŞ'i burnumuzun dibine kadar getirdi. Yalova'da benim de köyüm olan Elmalık Köyü yolunda, köye yaklaşık 6-7 km mesafede bir yerde güvenlik güçlerimiz ve terör örgütü DAEŞ arasında çatışmalar yaşanıyor. Askerimize, polisimize ve vatandaşlarımıza hiçbir zarar gelmeden bir an önce bu alçak teröristlerin etkisiz hale getirilmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
