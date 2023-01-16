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Muharrem İnce'den Ali Babacan'a tepki: Bu siyaset üstü milli bir konudur

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Muharrem İnce'den Ali Babacan'a tepki: Bu siyaset üstü milli bir konudur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a ilişkin açıklamasına tepki göstererek "Babacan, 'SİHA'lara dokunacakmış.' Hayır kardeşim. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar ile ilgili rekabet vurgusu yaptığı açıklamasına tepki göstererek "Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İHA'lar ve SİHA'lar üreten Baykar'a ilişkin bir soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

Babacan'ın açıklamasını, "SİHA'lara dokunacakmış" şeklinde yorumlayan İnce, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"6'lı masanın ortağı olan Babacan, 'SİHA'lara dokunacakmış.' Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur."

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Murathan Aslan
Murathan Aslan
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Muharrem İnce Ali Babacan Güncel Haberler

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