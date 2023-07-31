Muhammet, gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Muhammet Emin Erdoğan'ın cenazesi ailesi tarafından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

MUHAMMET, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen 8 kişiden biri olan 10 yaşındaki Muhammet Emin Erdoğan'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak, Kars'ın Selim ilçesinin Tozluca köyüne götürüldü. Köy camisinde kılınan cenaze namazına AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Muhammet Erdoğan, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), -