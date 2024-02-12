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Muhammed K.'ye ev hapsi cezası verildi

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Muhammed K., Ankara Batı Adliyesi'nde yapılan mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek olan Muhammed K., güvenlik kameralarına da yansıdı.

EV HAPSİ CEZASI

Muhammed K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeyı çıkarılan Muhammed K.'ye ev hapsi verildi. Muhammed K. konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek.

Öte yandan Muhammed K., Perihan Ö.'nün oturduğu binaya girerken, çıkarken ve binanın çevresinde dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güvenlik Adliye Suç Güncel Haberler

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