Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cidde'de bir araya geldi. Görüşmenin detayları açıklanmazken, Pakistan heyetinin bölgedeki diplomatik temasları dikkat çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şerif, Cidde'de bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Pakistan Başbakanı Şerif'in liderliğindeki heyet, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere çabaları kapsamında dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'a gelmişti.

Pakistan Başbakanı Şerif, bölgedeki diplomatik temasları çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Türkiye'yi de kapsayan dört günlük bir tur gerçekleştiriyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir başkanlığındaki üst düzey bir heyet de İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulundu.

Pakistanlı yetkililerin bölge ülkelerine yönelik yoğun diplomasi trafiğinin, ABD ile İran arasında planlanan yeni müzakere turu öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
