Muhammed bebek, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

BİTLİS'te 3,5 ay önce 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen ve 2 aydır entübe olarak takip edilen Muhammed Ali Uyan, ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde 3,5 ay önce dünyaya gelen Muhammed Ali Uyan'ın yapılan ekokardiyografik incelemesinde pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Yaklaşık 2 aydır entübe olarak takip edilen bebeğin, doktorların yaptığı değerlendirmeler sonucunda oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulguları nedeniyle ileri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyolojisi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Muhammed bebek, sağlık durumunun daha ileri düzeyde değerlendirilmesi ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı