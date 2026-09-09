Haberler

Muhammed bebek, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Muhammed bebek, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİTLİS'te 3,5 ay önce 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen ve 2 aydır entübe olarak takip edilen Muhammed Ali Uyan, ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.

BİTLİS'te 3,5 ay önce 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen ve 2 aydır entübe olarak takip edilen Muhammed Ali Uyan, ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde 3,5 ay önce dünyaya gelen Muhammed Ali Uyan'ın yapılan ekokardiyografik incelemesinde pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Yaklaşık 2 aydır entübe olarak takip edilen bebeğin, doktorların yaptığı değerlendirmeler sonucunda oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulguları nedeniyle ileri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyolojisi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Muhammed bebek, sağlık durumunun daha ileri düzeyde değerlendirilmesi ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Hurdacıya sinirlenince yatak yaktı! Sonucundan kaçamadı
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok