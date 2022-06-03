Muhammed Ali efsanesi boksörlere ilham vermeye devam ediyor - Haberler

Muhammed Ali efsanesi boksörlere ilham vermeye devam ediyor
AA - Mateus Bonomi - Güncel
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Muhammed Ali efsanesi, boksörlere ilham vermeye devam ediyor.
Muhammed Ali efsanesi, boksörlere ilham vermeye devam ediyor. Brezilya'nın başkenti Brazilya'da Clube da Luta boks salonunda çalışmalarını sürdüren Guto Inocente, Muhammed Ali'den aldıkları ilhamla boks sporunu amatörce sürdürdüklerini ifade ediyor. Suç oranlarının yüksek olduğu Brezilya'da kendilerini korumak isteyenler, yakın dövüş tekniklerini öğrenmek için spor salonlarına akın ediyor. Ülkede en yaygın dövüş sporlarının başında boks geliyor.
AA / Mateus Bonomi - Güncel