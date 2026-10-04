Haberler

Muhammadin Abu Zira komutasındaki 124 kişilik grup Kuzey Darfur'da orduya katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'da Tahir Hacer liderliğindeki Sudan Kurtuluş Güçleri İttifakı'na bağlı 124 kişilik grup, HDK'den ayrılarak ordu saflarına katıldığını açıkladı. Muhammadin Abu Zira komutasındaki 106 savaşçı ve 18 subaydan oluşan grup, Kuzey Darfur'da orduya katıldı.

ENCEMİNE (AA) – Sudan'da Tahir Hacer liderliğindeki Sudan Kurtuluş Güçleri İttifakı'na bağlı 124 kişilik grup, Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) ayrılarak ordu saflarına katıldığını açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Muhammadin Abu Zira komutasındaki grup, Kuzey Darfur eyaletindeki Et-Tine bölgesinde Sudan ordusuna katıldı.

106 savaşçı ve 18 subaydan oluşan grup, askeri teçhizat ve çok sayıda savaş aracıyla birlikte ordu saflarına kabul edildi.

Abu Zira, grubun orduya katılma kararının, HDK'nin ülkenin birliği ve güvenliği ile Darfur bölgesinin istikrarına yönelik oluşturduğu tehdidin değerlendirilmesinin ardından alındığını söyledi.

Muhammadin Abu Zira, grubunun, batı cephesinden başlayarak HDK'nin kontrolündeki bölgelerin geri alınması amacıyla Sudan ordusunun saflarında operasyonlara katılacağını ifade etti.

HDK saflarından Sudan ordusuna katılımların son dönemde arttığı görülüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

MHK soruşturmasında gözaltına alınan isimden istifa kararı
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Son haliyle sahnede
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
Hatay’da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Otomobiller hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu