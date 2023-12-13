Muhabbet kuşları çeltik tarlalarını tehdit ediyor
Bangladeş'in güneydoğusundaki Chattogram kentinde geniş çeltik tarlaları, muhabbet kuşu sürülerinin akınına uğradı. Yerel çeltik çiftçileri, kuş istilası nedeniyle bu sezon büyük kayıp yaşamaktan korkuyor.
CHATTOGRAM, 13 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusundaki Chattogram kentinde geniş çeltik tarlaları, muhabbet kuşu sürülerinin akınına uğradı. Bu kırmızı-yeşil kuşların iştahı, çeltik hasadını tehdit ediyor.
Yerel çeltik çiftçileri, kuş istilası nedeniyle bu sezon büyük kayıp yaşamaktan korkuyor.