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Muhabbet kuşları çeltik tarlalarını tehdit ediyor

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Bangladeş'in güneydoğusundaki Chattogram kentinde geniş çeltik tarlaları, muhabbet kuşu sürülerinin akınına uğradı. Yerel çeltik çiftçileri, kuş istilası nedeniyle bu sezon büyük kayıp yaşamaktan korkuyor.

CHATTOGRAM, 13 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusundaki Chattogram kentinde geniş çeltik tarlaları, muhabbet kuşu sürülerinin akınına uğradı. Bu kırmızı-yeşil kuşların iştahı, çeltik hasadını tehdit ediyor.

Yerel çeltik çiftçileri, kuş istilası nedeniyle bu sezon büyük kayıp yaşamaktan korkuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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