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Muğla ve Aydın'daki tatil merkezlerinde trafik yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini Muğla ve Aydın'ın tatil merkezlerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Novada Kavşağı'nda araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Muğla ve Aydın'daki tatil merkezlerinin geçiş güzergahındaki Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da Muğla'nın tatil merkezleri Bodrum ve Marmaris ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın kara yolundan geçişleri devam ediyor.

Bu merkezlere ulaşımın kesiştiği nokta olan Söke'deki Novada Kavşağı'nda araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Trafiğin bazen durma noktasına geldiği güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Bölgedeki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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