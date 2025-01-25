Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Muğla Valisi, Gazzeli çiftin düğününde nikah şahidi oldu

Muğla Valisi, Gazzeli çiftin düğününde nikah şahidi oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Gazze'den gelen İmadeddin Younis ve Muğla'dan Medine Münteha çiftinin düğününde TOGG aracını gelin arabası olarak tahsis ederek nikah şahidi oldu. Düğün, Gazze'deki savaş nedeniyle damadın ailesinin katılamadığı bir ortamda gerçekleştirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

Filistin'nin Gazze kentinde yaşayan İmadeddin Younis ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Medine Münteha ateşkes sağlanmasının ardından evlilik kararı aldı.

Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen ancak Gazze'deki savaş ve çatışmalar nedeniyle damadın ailesinin katılamadığı düğünde, Vali Akbıyık çifti yalnız bırakmadı.

Akbıyık, TOGG makam aracını gelin arabası olarak tahsis ederek düğün konvoyuna öncülük etti.

Nikah törenine de katılan ve çiftin nikah şahitliğini üstlenen Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, sadece bir evliliğe değil aynı zamanda barışa ve umuda dair bir mesaj verilmesine tanıklık ettiklerini söyledi.

Akbıyık, Gazze'deki zor şartlar nedeniyle ailesi düğüne katılamayan damada ve geline ömür boyu mutluluk diledi.

Genç çift ise en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Akbıyık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
img

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor
img

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
img

Türkiye'den ayrılıyor! İşte gideceği ülke
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.