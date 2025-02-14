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Muğla Valisi Badem Çiçeği Festivali'nin İkinci Gününde Etkinliklere Katıldı

Muğla Valisi Badem Çiçeği Festivali'nin İkinci Gününde Etkinliklere Katıldı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça'da düzenlenen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci gününde etkinliklere katıldı. Stantları gezen ve buğday döven Vali Akbıyık, festivalin önemine vurgu yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde düzenlenen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci günü etkinliklerine katıldı.

Vali Akbıyık, festival kapsamında Reşadiye Mahallesi'nde açılan stantları gezdi, dibekte buğday dövdü.

Stantlarda satıcılarla sohbet eden Akbıyık, festival korteji ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

Datça'nın zeytin ve bademinin önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Datça, tarihi, kültürü, denizi, doğası ile Muğla'nın çok özel bir yeri. Festivalir düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Vali Akbıyık'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin de eşlik etti.

Festival, pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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