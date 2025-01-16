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Muğla Ula'da İmara Aykırı Yapı ve İskeleler Yıkılıyor

Muğla Ula'da İmara Aykırı Yapı ve İskeleler Yıkılıyor
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Ula Belediyesi, Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde kaçak yapı ve iskelelerin yıkım işlemlerine başladı. Yetkililer, çevreye zarar veren yapıların ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde imara aykırı yapı ve iskelelerin yıkımı yapılıyor.

Ula Belediyesi ekipleri, Sakin Kent Akyaka Mahallesi Maden İskelesi mevkisinde bulunan kaçak yapı ve iskelelerin yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, bölgenin doğal dokusunu bozan, çevreye zarar veren kaçak yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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