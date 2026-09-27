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Muğla Ula'da iki otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Muğla Ula'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık Mahallesi'nde meydana geldi; yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

S.Ç. (62) yönetimindeki 48 M 9974 plakalı otomobil, Muğla- Köyceğiz kara yolu Çıtlık Mahallesi'nde S.Ş. (59) idaresindeki 06 DHL 747 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü S.Ç. hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü S.Ş. ile yolcu A.Ş. (55) yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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