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Muğla Ula'da Akyaka yakınlarında makilik yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi yakınlarındaki Sakar Geçidi mevkisinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Akyaka Mahallesi yakınlarındaki Sakar Geçidi mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesine hava araçlarıyla da destek verildi. Yangın, alevler çevredeki ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.??????????????

Kaynak: AA
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