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Muğla Ula'da 87 yaşındaki alzheimer hastası Kemal Yeter için arama başlatıldı

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Muğla Ula'da 87 yaşındaki alzheimer hastası Kemal Yeter için arama başlatıldı
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Muğla'nın Ula ilçesinde alzheimer hastası 87 yaşındaki Kemal Yeter için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ağabeyi Mestan Yeter'in kayıp ihbarıyla başlatılan çalışmalar Akyaka ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Kemal Yeter'i (87) bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alzeimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e (87) ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine alzheimer hastası olan Kemal Yeter'i bulmak için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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