Muğla'nın Ula ilçesinde gündüz bakımevi açılıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi 65 çocuk kapasiteli bir gündüz bakımevi projesine başladı. Proje, çocukların güvenli ve çağdaş eğitim alabilmesi için hayata geçirilecek.

Muğla'nın Ula ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından 65 çocuk kapasiteli gündüz bakımevi projesinin yapımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarına kavuşması için hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin il geneline yaymaya devam ettiği belirtildi.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan ve Bodrum ilçesinde 3 olmak üzere 7 Gündüz Bakımevi ile ailelere hizmet veren Büyükşehir Belediyesinin, Ula ile birlikte Seydikemer ve Kavaklıdere'de de Gündüz Bakımevi yapım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Ula Belediyesi'nden tahsisli alana yapılacak Muğla Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevinin, Ayazkızı Mahallesi'nde 642 metrekare alanda hayata geçirileceği aktarıldı.

Gündüz Bakımevi projesinin taşıt trafiği yoğunluğundan ve gürültüsünden uzak, korunaklı, doğa ile iç içe konumlanmış bir alana inşa edileceği kaydedilen açıklamada, gündüz bakımevi olarak tasarlanan projede alt katta idari ofisler ve yemekhane, üst katta ise sınıfların yer alacağı bildirildi.

Açıklamada, Gündüz Bakımevi projesinin dezavantajlı bireylerin de kullanımına uygun şekilde planlandığı, 65 çocuk kapasiteli olacağı ve yapının, çocukların her katta açık ve kapalı mekan kullanımına imkan sağlayacak şekilde optimum fayda gözetilerek planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geleceğin teminatı çocuklar için en önemli yatırımın gündüz bakımevleri olduğunu vurguladı.

Aras, 13 ilçede ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği gündüz bakımevleri yaptıklarını belirterek, doğayla iç içe bir alanda yapımına başladıkları gündüz bakımevinin en kısa sürede kapılarını çocukların cıvıltılarına, gülüşlerine ve mutluluğuna açacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
