Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Program, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve öğretim üyeleri ile idari personelin Sınırsızlık Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşü ile başladı.

Kaçar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kaçar, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda devam eden törende konuşan Kaçar, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

MSKÜ'nün öğrenciler ve personeliyle Türkiye'nin güzide bir akademik kurumu olduğunu söyleyen Kaçar, istihdam olanağı yüksek programları güçlendirmeyi ve kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaçar, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşanan zulüm ve soykırımın herkesin yüreğine dokunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gazzeli kardeşlerimizin direnişi, dünyanın pek çok köşesinde duyarlı insanların bu kötülüğe elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle karşı çıkmaları ve medeniyetimizin sorumluluğunu taşıyan sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle inşallah sona eriyor. Orada yıkılan sadece binalar değildi, insanların umutları, geçmişleri ve geleceğe dair hayalleriydi. Türkiye'deki bütün üniversiteler gibi biz de üniversitemizde eğitim alan bütün Filistinli öğrencilerimizi Gazze'nin gerçek temsilcileri ve kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Gazzeli kardeşlerimizle sevincimizi, üzüntümüzü ve kaderimizi birleştirdik."

Daha sonra Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist, Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Başkan Yardımcısı Ayçin Kantoğlu "İlk Söz Gazze" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında üniversitede sayısal, sözel, dil ve eşit ağırlık puan türünde ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

Açılış dersi ise Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Bilim Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Ökten tarafından verildi.

Ökten, "Medeniyet Değerleri ile Bilim Sanat ve Üniversiteye Bakış" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.