Muğla Seydikemer’deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde dün saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 20 helikopter ile havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangında 55 yapı da zarar gördü.

Yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Dün saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu saat 23.00 sıralarında ulaşıma yeniden açıldı.

EKİPLERİN TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Müdahale sürerken, koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken, günün ilk ışıklarıyla 20 helikopter ve 5 uçakla havadan yeniden müdahale başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı