Haberler

Muğla Seydikemer’de orman yangını kontrol altında

Muğla Seydikemer’de orman yangını kontrol altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seydikemer ilçesindeki Seydiler Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında orman yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 18.00'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Bu iş bitti! Fenerbahçe yeni golcüsünü resmen açıkladı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı