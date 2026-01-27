Haberler

Muğla'da imara aykırı yapılar yıkılıyor

Muğla'da imara aykırı yapılar yıkılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Güzelyurt Mahallesi'nde imara aykırı bulunan yapılar, Ortaca Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başladı. Yıkım sürecinde güvenlik önlemleri için polis, jandarma ve zabıta ekipleri bölgede hazır bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.

Güzelyurt Mahallesi'nde tarım alanında yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Ortaca Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına ???????sabah iş makineleriyle başlandı.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

İlçede yıkımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular