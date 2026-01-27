Muğla'da imara aykırı yapılar yıkılıyor
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Güzelyurt Mahallesi'nde imara aykırı bulunan yapılar, Ortaca Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başladı. Yıkım sürecinde güvenlik önlemleri için polis, jandarma ve zabıta ekipleri bölgede hazır bulundu.
Güzelyurt Mahallesi'nde tarım alanında yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Ortaca Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.
Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına ???????sabah iş makineleriyle başlandı.
Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
İlçede yıkımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel