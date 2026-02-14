Haberler

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen su baskını nedeniyle 25 ev tahliye edildi. Kuvvetli yağışların etkisiyle Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu belediye ekipleri, mahalle sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir mahallede yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çukurincir Mahallesi'nde 25 evi su bastı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri tarafından zabıta araçlarından evlerin tahliye edilmesi gerektiği yönünde anons yapıldı.

Su basan bazı evlerde yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkarıldı.

Bazı mahalle sakinleri de traktörlerle kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Traktörlerin arkasına bağlanan bazı büyükbaş hayvanlar ise güvenli bölgeye alındı.

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi

İmamı ilk görev yerinde şaşırtan manzara: Allah'ım burası neresi
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

Bakan Gürlek canlı yayında duyurdu: Soruşturma genişliyor