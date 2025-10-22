Haberler

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 34.46 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ortaca ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

34,46 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de paniğe neden olurken çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaşadıkları korkuya dair paylaşımlarda bulundu.

