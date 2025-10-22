Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ortaca ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

34,46 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de paniğe neden olurken çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaşadıkları korkuya dair paylaşımlarda bulundu.