Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 11 mahallede 30 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı. Mahallelerde hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı. 30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Muğla'da şap hastalığı paniği yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

11 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak.

30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
