Muğla'nın Marmaris'ine Lüks Kruvaziyer Geldi

Muğla'nın Marmaris'ine Lüks Kruvaziyer Geldi
Girit Adası'ndan hareket eden 240 metrelik 'Marina' isimli kruvaziyer, Marmaris'e 1194 yolcu getirdi. Turistler, bölgedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Marina" isimli kruvaziyerle 1194 yolcu geldi.

Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 240 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Kruvaziyerde, 1194 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

"Marina" kruvaziyerinin, gece saatlerinde demir alarak Antalya Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
