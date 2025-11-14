Muğla'nın Datça İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.01'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 250,93 kilometre açığı olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.