Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler karaya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.