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Muğla Milas'ta kamyonet otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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Muğla Milas'ta kamyonet otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 34 NKZ 919 plakalı kamyonet, Milas-Bodrum kara yolu Koru Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Ferhan Albayrak'ın kullandığı 16 KKS 13 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Albayrak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Z.D.V. ile kamyonet sürücüsü E.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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