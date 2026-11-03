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Muğla Milas'ta fırtına sonrası denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

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Muğla Milas'ta sabah etkili olan sağanak ve fırtına sonrası Ören Mahallesi açığında denizde hortum oluştu. Deniz yüzeyinde dönerek liman açıklarına kadar ulaşan hortum, sahil boyunca ilerlerken vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini artıran sağanak, yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ören Mahallesi açığında hortum meydana geldi.

Deniz yüzeyinde dönerek hareket eden hortum, liman açıklarına kadar ulaştı.

Hortumun sahil boyunca ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA
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