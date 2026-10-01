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Muğla'da DMD hastası Göktuğ'un yardım kumbaralarını çaldı! 5 iş yerinden aşırıp tutuklandı

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Muğla'da DMD hastası Göktuğ'un yardım kumbaralarını çaldı! 5 iş yerinden aşırıp tutuklandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde DMD hastası Göktuğ Kurt için Valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 kumbara çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen 27 yaşındaki Bünyamin Atılgan, çaldığı bir miktar parayla yakalandı. Atılgan'ın 21 ve 28 Eylül'de aralarında bir pastanenin de bulunduğu 4 ayrı iş yerinden daha kumbara çaldığı tespit edildi; şüpheli tutuklandı.

  • Muğla'nın Milas ilçesinde, DMD hastası Göktuğ Kurt için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 yardım kumbarası çalındı.
  • Güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen şüpheli Bünyamin Atılgan (27), gözaltına alınıp tutuklandı.
  • Atılgan'ın 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir pastane dahil 4 ayrı iş yerinden de yardım kumbarası çaldığı tespit edildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Kurt için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 ayrı yardım kumbarası çalındı. Kumbaraları çaldığı belirlenip gözaltına alınan Bünyamin Atılgan (27), tutuklandı.

Olay, önceki gün Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. DMD hastası Göktuğ Kurt için Muğla Valiliği onaylı yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan yardım kumbaraları çalındı. Durumu öğrenen Göktuğ'un annesi Ece Tülübaş, polise başvurdu.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bünyamin Atılgan olduğunu belirledi. Atılgan, çaldığı bir miktar parayla yakalanıp gözaltına alındı.

4 İŞ YERİNDEN DAHA ÇALMIŞ

Soruşturmanın genişletilmesiyle Atılgan'ın, 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir pastanenin de aralarında bulunduğu 4 ayrı iş yerinden de Göktuğ için konulan yardım kumbaralarını çaldığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atılgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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