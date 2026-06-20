Muğla merkezli 3 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılığa 8 tutuklama
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı