Muğla'da DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
MUĞLA merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları bulunan 18 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel