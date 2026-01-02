Haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Muğla merkezli olarak düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon, Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı yapıldı.

Muğla merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmada Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

