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Muğla Kavaklıdere'de eşini 8 Mart'ta bıçaklayan koca ağırlaştırılmış müebbet aldı

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Muğla Kavaklıdere'de eşini 8 Mart'ta bıçaklayan koca ağırlaştırılmış müebbet aldı
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Muğla Kavaklıdere'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak öldüren Ali Bacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulamadı ve sanığın iyi halden yararlanmasına yer olmadığına karar verdi.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak öldüren Ali Bacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Mart günü saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Bacak'ın ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, kurtarılamadı. Tabutunu kadınların taşıdığı Serman Bacak, Fethiye'de toprağa verildi. Bacak, olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bacak hakkında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan' dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Bacak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Bacak, "İşlemediğim bir suçtan ceza yatmak istemiyorum. Pankreas rahatsızlığım var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İNDİRİMİ YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Bacak'ın savunmasında ileri sürdüğü hususları haksız tahrik kapsamında değerlendirmedi. Sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, yargılama sürecindeki tutumunu da dikkate alarak iyi hal olmadığına hükmetti. Bacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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