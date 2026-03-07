Haberler

Muğla İGD Başkanı Köktener yeniden göreve getirildi

Güncelleme:
Muğla İnternet Gazetecileri Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Hürmüz Seda Köktener, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.

Muğla İnternet Gazetecileri Derneği'nin (İGD) olağan genel kurulunda mevcut başkan Hürmüz Seda Köktener, yeniden seçildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Ege Gazeteciler Federasyonu ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ile Ege Gazeteciler Federasyonu Başkan Yarımcısı Ümit Özmen getirildi.

Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının onaylanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hürmüz Seda Köktener, yeniden seçildi.

Olağan genel kuruluna katılan üyelere teşekkür eden Köktener, sektör çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Genel kurula, FTSO Başkanı Osman Çıralı ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
