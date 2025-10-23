Haberler

Muğla için 720 Kişilik İstihdam Sağlanacak

AK Parti Muğla Milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve İŞKUR Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Muğla genelinde 720 kişilik işgücü uyum projesinin kontenjanı ayrıldığını duyurdu. Proje, eğitim kurumlarında temizlik personeli ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile yaptıkları görüşme sonucunda, il genelinde 720 kişilik işgücü uyum projesi kontenjanı ayrılacağını duyurdu.

Milletvekilleri, yaptıkları yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Muğla'nın tüm ilçelerinde okul ve kurumlarda temizlik personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Görüşmeler sonucunda işgücü uyum programı kapsamında toplam 720 kişilik bir kontenjanın ayrılmasının beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Başvurular önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yapılacak. Görevlendirmeler ise Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışması doğrultusunda gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu projenin, hem istihdama katkı sağlaması hem de eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen standartlarını güçlendirmesi beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
