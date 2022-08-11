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Muğla haberleri | Bodrum'un yükselen trendi Asarlık bölgesi

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Muğla haberleri | Bodrum'un yükselen trendi Asarlık bölgesi

Gelen Muğla haberlerine göre TÜRKİYE'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum Yarımadası'nda bu yılın trendi olan Asarlık bölgesi oldu.

TÜRKİYE'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum Yarımadası'nda bu yılın trendi olan Asarlık bölgesi oldu. Kış aylarında da rağbet gören bölge Bitez ile Bodrum merkez arasında bulunuyor. Gündönümü mevkii olarak bilinen yer, mavi bayraklı denize ve birçok plaja sahip.

Yerli ve yabancı turist için ciddi bir yatırım fırsatı olan Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu yıl da emlak talepleri oldukça yoğun. Turizm ve inşaat sektörünün öncülerinden olan iş insanları; Volkan Büyükhanlı, Ayşe Kazancı, Halit Yağcı ve Tuncer Akar gibi isimlerin residence ve otel projeleriyle yer aldığı ve büyük yatırımlar yaptığı mevkii Bodrum'da 12 ay yaşam alanı vadediyor.Kira gelirlerinin oldukça yüksek olması ve her yere yakın olması sebebi ile talebin oldukça fazla olduğu Asarlık bölgesi, Bodrum'da 2 mevsimi de yaşamak ve ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi oluyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asarlık Bodrum Güncel Haberler

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