Muğla haberleri | Bodrum'da av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı

Muğla gelişmesine göre Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Gündoğan Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende dip temizliği, fotoğraf sergisi açılışı ve denize 25 bin çupra yavru Su bırakılmasıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törendeki konuşmasında, 2019'dan bu yana, "Vira Bismillahı" Muğla'nın değişik noktalarında balıkçılarla söylediklerini belirtti.

Kendisinin Muğlalı olduğunu bu nedenle de bölgeyi karış karış bildiğini anlatan Saylak, "Ben ve teşkilatım bu denizlerin temiz ve bereketli kalması, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve gelecek kuşaklara aynı şekilde teslim edebilmek için gerçekten müthiş bir çalışma içerisindeyiz. Sahillerde temizlik yapmayı ilke edindik, yerine getiriyoruz." dedi.

Saylak, Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden 6 dalgıcın ilk kez Muğla'da denize daldığını ve dip temizliği yaptığını belirtti.

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Başkanı Ramazan Özkaya ise balıkçıların denizlerde 18 bin 796 tekneyle balıkçılık yaptığını, yılda 328 bin ton balık yakalayıp 1,5 milyar dolarlık ihracat yaparak ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de denizlerin gelecek nesillere temiz bırakılması gerektiğine dikkati çekerek, balıkçılara hayırlı sezonlar diledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her zaman balıkçıların yanlarında olduklarını ifade etti.

Bugün balıkçıların bayram günü olduğunu belirten Aras, "Umarım onların da önümüzdeki sezonda avları daha bol olsun. Bizlere güzel balıklar getirsinler, uygun fiyata balık yiyelim. Her zaman kazasız belasız bir av sezonu diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince balıkçılara avcılık belgeleri verildi. Dualar okunduktan sonra Barış Saylak'ın da aralarında olduğu yetkililer, balıkçı tekneleriyle "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.