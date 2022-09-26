Muğla haberi | Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel Haberler
Muğla haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan panelvanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan panelvanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğiyle mücadele amacıyla çalışma yürüttü.
Menteşe-Marmaris kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları Y.T'nin (22) kullandığı panelvanda arama gerçekleştirdi.
İncelemede brandanın altına saklanmış Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.