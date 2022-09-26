Muğla haberi | Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan panelvanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan panelvanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğiyle mücadele amacıyla çalışma yürüttü. Menteşe-Marmaris kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları Y.T'nin (22) kullandığı panelvanda arama gerçekleştirdi. İncelemede brandanın altına saklanmış Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla Güncel Haberler

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