Muğla haberi | Muğla açıklarında yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla haber: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından 3 düzensiz göçmenin yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan göçmenler bota alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Kos Adası Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haberi | Muğla açıklarında yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.