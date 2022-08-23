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Milyon Fest Fethiye, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi! Belediye Başkanı, Valilik'e öfke kustu

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Milyon Fest Fethiye, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi! Belediye Başkanı, Valilik'e öfke kustu

Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Valiliğin kararına tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Alınan kararın gerekçesi yok. Kendilerine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. İdari mahkemeye başvuracağız" dedi.

Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.

"BU YIL ÇOK GÜZEL PROJELERİMİZ VARDI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca şunları söyledi: "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi.

"İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Muğla Valiliği Alim Karaca Fethiye Eylül Güncel Haberler

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