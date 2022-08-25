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Muğla haberi! Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2)

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Muğla haberi! Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2)

Edinilen Muğla gelişmesine göre İKİ ORGANİZATÖR KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA GİZLENDİDatça'nın Mersincik Burnu açıklarında saat 02.30 sıralarında üç ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 75 kaçak göçmenden 2'sinin Türk organizatör olduğu...

İKİ ORGANİZATÖR KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA GİZLENDİ

Datça'nın Mersincik Burnu açıklarında saat 02.30 sıralarında üç ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 75 kaçak göçmenden 2'sinin Türk organizatör olduğu ortaya çıktı. Kaçakların yapılan sorgulamalarında kurtulduktan sonra O.A. (24) ve S.B.Y. isimli 2 Türk organizatörün, kaçak mülteciler gibi aralarına gizlendiklerini söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine gözaltına alınan O.A. ve S.B.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 organizatör şüphelisi tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Muğla Datça Güncel Haberler

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