Muğla gündem haberi: Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Muğla gündem haberi | Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Akyarlar Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının faillerinin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.Ç. E.Ç. H.Ç. E.Ç. ve S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 12 fişek, 30 avro, 5 bin 370 lira, kol saati, 8 yüzük, 3 çift küpe, 2 kolye, 2 adet bileklik, 2 zincir, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çalınan malzemelerden teşhis edilen altın takılar sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Akyarlar Bodrum Muğla Güncel Haberler

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