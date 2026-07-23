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Muğla'nın Fethiye İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muğla Fethiye'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.

Kaynak: ANKA
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