Muğla Fethiye'de tatilci, kız arkadaşına 5 metre derinlikte evlilik teklif etti

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Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti.

Kız arkadaşı Merve Çabuk ile Fethiye'ye tatile gelen Ömer Faruk İkiz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

Dalış teknesiyle Tarzan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı. Su altındaki aktiviteler sırasında, daha önce hazırlanan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı.

"Evet" cevabının ardından İkiz, kız arkadaşı Çabuk'a sarıldı.

Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: AA